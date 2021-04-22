Son dakika haberleri: Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberine göre Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüphelinin üzerlerinde ve çevredeki metruk binalarda 120 gram eroin ele geçirildi.
G.A. gözaltına alındı. G.A'nın 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel