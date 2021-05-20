Son dakika haberleri... Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Çorlu'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurarak incelemeye aldı.

V.D.'nin üzerinden 85 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, denetimlerde polisi görüp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan B.K.'nın üst aramasında da 7 gram eroin ele geçirildi.

B.K. da gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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