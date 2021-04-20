Son dakika haberleri... Çorlu'da metruk binada uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haberlerine göre Çorlu ilçesinde polis ekiplerince metruk binada uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde polis ekiplerince metruk binada uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki metruk binada arama yaptı.
Aramada 200 gram bonzai bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel