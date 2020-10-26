Son dakika haberleri: Çorlu'da "Huzur" operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "Huzur" operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "Huzur" operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde "Huzur" operasyonu düzenledi.

Çevik Kuvvet, köpekli narkotik timleri, sivil ve resmi ekiplerden oluşan çok sayıda polisin katıldığı operasyonda belirlenen ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 30 gram uyuşturucu ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca 219 kişi sorgulandı. 20 araca değişik kusurlardan 23 bin 860 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel