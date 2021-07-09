Son dakika haberleri: Çorlu'da alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün otomobille çerptığı Elif Şentürk (16) ile Tuana Göksel (16) hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün otomobille çerptığı Elif Şentürk (16) ile Tuana Göksel (16) hayatını kaybetti. 1.75 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Cengiz H., gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında meydana geldi. Cengizhan G. yönetimindeki 34 ZB 0311 otomobil, köprü altonda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ile Tuana Göksel'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Şentürk ve Göksel, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettikleri belirlenen Elif Şentürk ile Tuan Göksel'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz H.'nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun