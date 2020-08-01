Son dakika haberleri... Çöpten arındırılan Akyaka Kanyonu turizme kazandırılıyor
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Son dakika haberleri... Çöpten arındırılan Akyaka Kanyonu turizme kazandırılıyor

Son dakika kültür sanat haberi: Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran ve çöp birikintilerinden temizlenen Kars'taki Akyaka Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Son dakika haberleri... Çöpten arındırılan Akyaka Kanyonu turizme kazandırılıyor
01.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:04

Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran ve çöp birikintilerinden temizlenen Kars'taki Akyaka Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünden başlayıp Kayaköprü köyünde sona eren yaklaşık 10 kilometrelik kanyon için kaymakamlıkça hazırlatılan proje hayata geçiriliyor.

İlk olarak kaymakamlığın talimatıyla iş makineleri kullanılarak çöplerden temizlenen kanyonda vatandaşların bölgeyi daha kolay ziyaret etmesi için yol düzenleme çalışması yapılıyor.

Bölgedeki 10 dönümlük alanda piknik alanları ve sosyal donatılar oluşturulmasına yönelik hazırlıklar da sürüyor.

Yaklaşık 100 kamyon çöp çıkartıldı

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, AA muhabirine, kanyonun turizme kazandırılması amacıya çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgenin daha önce çöplük olarak kullanıldığını ifade eden Çakas, "Ergine çöplüğü olarak anılan kanyon, kaymakamlığımız tarafından yaklaşık 100 kamyon çöp çıkartılarak temizlendi. Yol düzenleme çalışmasının yapıldığı kanyonumuz yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda." dedi.

Çakas, kanyonun turizme kazandırılmasıyla birçok yerli ve yabancı turistin gözdesi haline geleceğini belirterek, kanyon girişinde bulunan tarihi Şahnalar Köprüsü'nde restorasyon çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Köprü bittiğinde seyir terası olarak kullanılacağını aktaran Çakas, "Kanyonda, dere ıslahı çalışmaları yapılarak yaklaşık 10 dönümlük bir alanda piknik alanı ve sosyal donatılar oluşturulacak. Doğa sporları rafting, trekking, ATV ve olta balıkçılığı yapılabilmesi için altyapı ve düzenleme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Doğa yürüyüşleri için uygun bir yer"

Kültür ve Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman da ülkenin birçok yerinde birbirinden güzel tabiat noktalarının olduğuna işaret etti.

Akyaka Kanyonu'nun bilinmeyen bir cazibe merkezi olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Özellikle de dünyada son zamanlarda yaygın olan doğa yürüyüşleri için uygun bir yer. Bu konuda çalışmalarla gerçekten çok tetikleyici olacak. Kanyonun bulunduğu nokta muazzam bir doğaya sahip. Dağlarla iç içe, etrafında akan çay ve aynı zamanda doğa yürüyüşlerinin rahatlıkla yapılabileceği bir merkez. Alan gayet iyi ve insanların bu bölgeyi tercih edebilirliği çok yüksek. Ulaşılabilirlik bağlamında da güzel bir noktada."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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