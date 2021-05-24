Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
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Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için çöplüğe giden hayvanseverler, açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü buldu.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için çöplüğe giden hayvanseverler, açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü buldu. Sakarya Barosu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kocaali ilçesinde dün sokak hayvanlarını beslemek için Kocaali Belediyesi'ne ait atık terfi istasyonu yakınına giden hayvanseverler, bölgede besleme yaptığı sırada çöp yığınları içinde açılmış çukurda 16 ölü köpek olduğunu fark etti. Ayrıca çukurun üzerinde başına poşet geçirilmiş başka bir ölü köpek bulan hayvanseverler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler sonrası Sakarya Barosu olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı, Videodan anladığımız kadarıyla bir kısım ölmüş hayvanlar belediye çöplüğüne atılmış. Öncelikle burası kim ve kimlerce yapılmış tespit edilmelidir. Şayet bu alan belediye ekiplerince kullanılmaktaysa, ekipler bu alanın işaretlenmesi kamu sağlığı ve bulaşıcı hastalık riskine karşı kireçlenmesi gibi bir kısım önlemlerin alınması gerekmektedir. Videoda boğulmuş bir köpek görülmektedir, bu köpeğin kimlerce öldürüldüğü ve oraya atıldığı araştırılmalıdır. Bu işi daha ciddi ele alınmadıkça, biz sahada mücadele eden hukukçulardan tecrübelerini yasal zemine oturtmamızı istemedikçe ve bu olaylar tamamen yerel yönetimlerin insafına bırakıldıkça benzer olaylara her gün yenileri eklenmeye devam edecektir dedi.

Kocaali Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı.

Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: ÇÖPLÜKTE 17 KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU - Haberler
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