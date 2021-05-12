Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu
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Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu

Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Yalova'da sıcak havalardan meydana geldiği tahmin edilen çöplük yangını, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yalova'da sıcak havalardan meydana geldiği tahmin edilen çöplük yangını, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kirazlı Sanayi Sitesi'nin üst kesimlerinde bulunan çöplükte meydana geldi. Sıcaktan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangını söndüren ekipler, sonrasında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu
Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu
Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu
Son dakika haberleri | Çöplük yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

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