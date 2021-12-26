Son dakika haberleri | Çöp konteynerini ateşe veren şahısla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Çöp konteynerini ateşe veren şahısla ilgili soruşturma başlatıldı

AA - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp konteynerinin ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp konteynerinin ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Aralık tarihinde saat 19.00 sıralarında 6 Eylül Caddesi'nde bulunan İnegöl Belediyesine ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılamaz hale gelmesine neden olan şahıs ya da şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen 'yakarak kamu malına zarar verme' suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dün, 6 Eylül Caddesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin çöp konteynerini ateşe verdiğine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Taban, mesajında "Milli servete 'bile bile' zarar vermek hainliktir." açıklamasında bulunmuştu.

Son dakika haberleri | Çöp konteynerini ateşe veren şahısla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri | Çöp konteynerini ateşe veren şahısla ilgili soruşturma başlatıldı

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