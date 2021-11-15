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Son dakika haberleri! Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tufanbeyli'nin Doğanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Ölen temizlik işçisinin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ADANA

Son dakika haberleri! Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

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