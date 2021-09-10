Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu

Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da 'çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan 3 çocuk annesi Rasile Pardı'dan (36) 2 gündür haber alınamadı.

Antalya'da 'çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan 3 çocuk annesi Rasile Pardı'dan (36) 2 gündür haber alınamadı. Ailenin hayatından endişe ettiği Pardı, köy yolunda yürürken yolda bulundu.

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Rasile Pardı, dün akşam saatlerinde çöp dökmeye iniyorum diyerek evden çıktı. Pardı'nın çocukları, annelerinin geri dönmemesi üzerine alt kattaki teyzelerini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine teyzeleri İklime Çetin, market ve parklarda ablasını aramaya başladı. Bir sonuç alamayan Çetin, durumu eniştesi Cevdet Pardı'ya bildirdi. Yanına telefon ya da kişisel bir eşyasını almayan eşinin hayatından endişe eden Cevdet Pardı, polise başvurarak kayıp ilanı verdi. İhbarın üzerine Rasile Pardı'yı arama çalışmaları başlatıldı.

"Çöpe ineceğini söylemiş"

Eşinin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirten Cevdet Pardı, "Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Polise kayıp başvurumuzu yaptık. Eşim psikolojik tedavi görüyordu. 2 yıldır tedavisi sürüyordu. Hastalığının en iyi dönemindeydi. Ama neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Acaba başına başka bir şey mi geldi. Kendinin gidebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Kavgamız da yok. Evdeki çöp kovalarını boşaltmış ve çöpe ineceğini söylemiş. Çöpler boş. Telefonu küçük çocuğa vermiş oynaması için, ortanca kızım uyuyormuş. Büyük kızım da zaten dershaneye gitmişti" dedi.

"3 kızım var, hepsi perişan durumda"

Eşine de seslenen Pardı, "Sağlıklı olduğunu bildirsin bize. Ne yapmak istediğini bildirsin, şayet sağlıklıysa, başına bir şey gelmediyse. Kesinlikle kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Dönmesini istiyorum. 3 kızım var hepsi perişan durumda" diye konuştu.

"Eğer yaşıyorsa, ne olursa olsun kabulümüz"

Kaybolan Rasile Pardın'ın en son görüştüğü kız kardeşi İklime Çetin ise şunları söyledi:

"Saat 12.00'da ayrıldık. O evine çıkmıştı, bende kızımı okuldan almaya çıkmıştım. Saat 18.30 gibi çocuklardan birisi 'annem yanında mı teyze' diye beni aradı. Eve çıktığımda çöpler boştu. Çöpe gitmiştir deyip aşağıya tekrar indim. Marketlere, parklara baktım yoktu. Akşam ezanı okunurken enişteme haber verdim. Ablam eğer yaşıyorsa, ne halde olursa olsun kabulümüz. Dönsün gelsin, her şekilde bağrımıza basarız. Ablamı geri istiyoruz."

Köy yolunda bulundu

Aile 3 çocuk annesi kadının hayatından endişe ederken Rasile Pardı, Kargı Manavgat ilçesi Karabucak Mahallesi yolunda bulundu. Durumun bildirilmesinin ardından aile, Kargı'yı alarak evine döndü. Kargı'nın eve dönmesiyle birlikte ailenin endişeleri de son buldu. - ANTALYA

Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu
Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar görüntü alma yarışına girdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar görüntü alma yarışına girdi
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Derya Baykal Yıldız Tilbe
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Ünal Karaman Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! 'Çöp dökmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:01:37. #1.14#

title