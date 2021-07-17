Son dakika haberleri... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü
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Son dakika haberleri... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü Esenyurt'ta çöp atmaya çıkan 18 yaşındaki kıza otomobil çarptı Olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra karakola giderek teslim oldu Esenyurt'ta akşam saatlerinde evinden çöp atmak için çıkan 18 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu...

Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü

Esenyurt'ta çöp atmaya çıkan 18 yaşındaki kıza otomobil çarptı

Olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra karakola giderek teslim oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta akşam saatlerinde evinden çöp atmak için çıkan 18 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, gece saatlerinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21: 00 sıralarında Esenyurt Kıraç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehraisimli genç kız akşam yemeğinin ardından çöpleri atmak için evden ayrıldı. Apartmandan çıkıp karşıya geçtiği esnada hızlı olduğu iddia edilen bir araç Zehra'yı görmeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız metrelerce savruldu. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdılar. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zehra hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü ise gecenin ilerleyen saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü bu sabah adliyeye sevk edildi.

"Başka evlatlarımız ölmesin"

Kaza sırasında olay yerinde bulunan esnaf Burhan Vecat ise caddede hiç kasis olmadığından dert yanarak, "Dükkanımda oturuyordum ani bir fren sesi ile bir kaza olduğunu anladık. Gelen araba gencecik bir kıza çarptı. Duyduğum fren sesinden ötürü aracın hızlı olduğunu düşünüyorum. Kazanın gerçekleştiği caddede görüyorsunuz ki ne bir tümsek ne de başka bir engel var. Burada bir engel olsaydı belki araba o kadar hızlı gelmeyecekti ve kızımız şuanda hayatta olacaktı. Bu caddede bir park bulunuyor, sürekli çocuklar parktan yola çıkıyor. Başka evlatlarımızda ölmesin istiyoruz. Bizim elimizden bir şey gelmiyor sadece olanları izliyoruz. Yetkililerden bir an önce bu caddeye bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü
Son dakika haberleri... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü
Son dakika haberleri... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü
Son dakika haberleri... Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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