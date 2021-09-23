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Son dakika haberleri! Çolakbayrakdar'ın dönüşümle kazandırdığı okul projesinde sona gelindi

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Son dakika haberleri! Çolakbayrakdar'ın dönüşümle kazandırdığı okul projesinde sona gelindi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Uğurevler Mahallesi'ndeki 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu'nun çalışmalarında geri sayım başladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Uğurevler Mahallesi'ndeki 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu'nun çalışmalarında geri sayım başladı. Projenin her aşamasını büyük bir titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşerilerimizin beklenti ve taleplerini karışılacak bir dönem olacağını söylemiştik. Bu doğrultuda adım adım ilerliyoruz. Çok şükür, projelerimizi birer birer tamamlıyoruz "dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha konforlu ve daha güzel bir çevre sunmak için Uğurevler 'deki okulun çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan'ı inşa edebilmektir" diye konuştu. Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Uğurevler Mahalle'mizde dönüşümle birlikte hem imarsız eski binaların yenilenmesi devam ederken bir yandan da çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı ile yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özellikle dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgemize kazandırdığımız okulun çalışmaları sona gelindi. Kentsel dönüşümün bizim için ana teması; sosyal bir dönüşümdür. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak. Bu sosyal dönüşümü sağlayabilmek için bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan'ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! Çolakbayrakdar'ın dönüşümle kazandırdığı okul projesinde sona gelindi

Son dakika haberleri! Çolakbayrakdar'ın dönüşümle kazandırdığı okul projesinde sona gelindi

Son dakika haberleri! Çolakbayrakdar'ın dönüşümle kazandırdığı okul projesinde sona gelindi

Son dakika haberleri! Çolakbayrakdar'ın dönüşümle kazandırdığı okul projesinde sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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