Son dakika haberleri... "Çöl varanı" ilk kez TRT Belgesel'de

ŞANLIURFA (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan kertenkele türü çöl varanı, Şanlıurfa'da Trt Belgesel ekibi tarafından profesyonel çekimle ilk kez görüntülendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Belgesel'de yayınlanan "Yok Olmadan Keşfet" belgesel serisiyle Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan canlı türlerini gözlemlemek ve görüntülemek amacıyla seyahatler gerçekleştiren Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak illerinde rastlanan ve görülmesi çok zor olan çöl varanının peşine düştü.

Türkiye'de soyu tehlike altında

Türkiye'deki varlığı tehlike altında olan ve daha önce kısa süreli olarak amatör kameralarca görüntülenen dev sürüngeni, bu kez TRT Belgesel kameraları dakikalarca görüntülemeyi başararak bir ilke imza attı.

Leopar keleri, Mardin keleri, çizgili İshakkuşu ve kelaynak kuşu gibi özel türlere ait görüntülerin de programın içinde yer alacağı "Yok Olmadan Keşfet", yarın akşam saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında izlenebilecek.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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