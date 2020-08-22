Son dakika haberleri: Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşam
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşam

Son dakika haberine göre ANTALYA'da temeli çürük, duvarları çatlayan, zemininde çökmeler oluşan 40 yıllık 3 katlı binada yaşayanlar, her gün ölüm korkusu ile yatıp kalkıyor.

Son dakika haberleri: Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşam
22.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:23

ANTALYA'da temeli çürük, duvarları çatlayan, zemininde çökmeler oluşan 40 yıllık 3 katlı binada yaşayanlar, her gün ölüm korkusu ile yatıp kalkıyor. Binanın temeline inen bina sakinleri, çürük demirleri elleriyle kırıyor. Binanın tehlike arz ettiğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "İçerisinde yaşayan insanlar açısından ciddi bir tehlike var" dedi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 561 Sokak'ta, 40 yıl önce yapılan, her katta 4 daire bulunan 3 katlı binanın çürüyen temeli, binada oturanları korkutuyor. İlk yapıldığında otopark olarak kullanılan, ancak meydana gelen çökmelerden dolayı araçların giremediği otoparkın, girişi de zamanla kapandı. 7 ay önce çökmeden dolayı bir otomobilin içine düştüğü çukurdan otoparka inen DHA muhabiri, çürük demirleri ve deniz kumundan yapıldığı iddia edilen temeldeki betonu görüntüledi. Binada oturan Mehmet Ata'nın elini attığı her beton döküldü, kömürleşen betondaki demirlerin elle kırıldığı görüldü.

'ALLAH'A EMANET YAŞIYORUZ'Oturdukları binanın dış görüntüsünde bir sıkıntının göze çarpmadığını belirten Mehmet Ata, "Görünmez, çünkü binada iki üç yılda bir tadilat yapılıyor. Çatlaklar kapatılıyor. Binanın temelindeki demir paslanmaktan da öte, çürümüş. Bağlı bulunduğumuz Muratpaşa Belediyesi'ne gittik. Belediye bize mimari proje çizdirmemiz halinde konuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak binada oturan çoğunluğu yaşlı insan buna yanaşmadı. Çünkü evlerinden olma korkusu yaşadılar. Tabiri caizse burada Allah'a emanet yaşıyoruz. Bazı bina sakini bu çürümelerin önemli olmadığını söylüyor. Bize bir şey olduktan sonra mı, bina başımıza çöktükten sonra mı önemli olacak" dedi.'ALTI ÇÜRÜK, SU AKIYOR'Yaklaşık 15 yıldır apartmanda oturduğunu ve 45 kişinin binada yaşadığını belirten Ali Ertekin, "Binanın altına devamlı ben giriyorum. Altı çürük, sürekli su akıyor. Biz Allah'a emanet yaşıyoruz. Devamlı korku ile yatıp, korku ile kalkıyoruz. Devletin bu işe bir an önce el atmasını rica ediyoruz. Binada oturanların yaş ortalaması 60- 80 arası. Onlar çürük binanın gündeme gelmesi halinde evlerinden olacakları korkusu yaşıyorlar" diye konuştu.KOMŞULAR DA TEDİRGİNApartmanda oturan Mehmet Tavukçu da 12- 13 yıldır bu binada oturduğunu hatırlatarak, "Bina çökmüş, oturulmayacak durumda. Her yer çatlak. Korku ile yaşıyoruz. Bir an önce önlem alınması lazım" dedi.25 yıldır temeli çürük apartmana komşu olduğunu söyleyen Hüseyin Taşan ise, "40 yıl önce yapılan bu binaya komşuyum. Çürük bir bina. Çökmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Bu binaya defalarca güçlendirme yapıldı. Ancak çözüm değil. Devletin el atmasını istiyoruz. Çünkü biz de tehlikedeyiz" diye konuştu.İMO BAŞKANI: GÖRÜNTÜLER ÇOK VAHİMGörüntüleri izleyen İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı da binanın tehlike arz ettiğini belirterek şunları söyledi: "Betonarme diye adlandırdığımız karkas taşıyıcıların maalesef hem betonunun hem de demirinin özelliklerini kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu binanın taşıyıcısı açısından çok tehlikeli bir durum. İçerisinde yaşayan insanlar açısından da ciddi bir tehlike var. Bu binanın bir an önce boşaltılması gerekir. Bir şekilde de yetkili firmalar tarafından binanın performans analizlerinin ve malzeme deneylerinin yapılması gerekiyor. Buradan çıkacak sonuca göre de binanın yıkılması ya da güçlendirilerek yeniden kaldırılmasının söz konusu olması lazım. Gördüğümüz görüntüler gerçekten çok vahim."

Bu tip binaların tespiti için yıllardır Deprem Master Planı'nı gündeme getirdiklerini hatırlatan Başkan Balcı, "Bugüne kadar tüm söylem ve çağrılarımız boşta kaldı. İşte tamamen sırf bu yüzden de bu çağrılarımızı yapıyoruz. Antalya'mız için de ivedi olarak yapılması gerekmektedir" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Güncel
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı 3. Sayfa
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Magazin
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Mangalcıları üzecek haber! İzmir'de semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi
Mangalcıları üzecek haber! İzmir'de semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Halit Ergenç Şeyma Subaşı Merve Boluğur Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fatih Bakan Tuna 1 Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çökme riski olan binada ölümle burun buruna yaşam - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 08:29:07. #1.14#
title