Son dakika haberleri: Çoklu Baro kararı sonrası İstanbul'da ilk adım atıldı
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Son dakika haberleri: Çoklu Baro kararı sonrası İstanbul'da ilk adım atıldı

Son dakika habere göre Çoklu Baro kararı sonrası İstanbul'da ilk adım atıldı.

Son dakika haberleri: Çoklu Baro kararı sonrası İstanbul'da ilk adım atıldı
18.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:26

Çoklu Baro kararı sonrası İstanbul'da ilk adım atıldı. Hukukun Üstünlüğü Platformu üyesi bir grup avukat, İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaat etti.

İstanbul 2 Nolu Baro kurucuları Topkapı'da bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla süreç hakkında bilgi verdi. Basın açıklamasına İstanbul 2 Nolu Baro kurucu üyeleri avukatlar Şengül Karslı, Necati Ceylan, Niyazi Paksoy ve Cavit Tatlı katıldı.

Toplantıda konuşan Avukat Şengül Karslı, İstanbul'da yeni bir baro kurmak için çalışmalara başladıklarını ve Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatlarını yaptıklarını anlatarak, elektronik ortamda oy kullanabilmek için UHAP'da sürecin başladığını söyledi.

"Baro özgürleştirilmiştir"

Kurucular Kurulu üyesi avukat Necati Ceylan, "İstanbul Barosu'nda yıllardır gerçekleştirilen seçimlerde seçilme hakları bakımında sistemin getirdiği temsiz edilememezlik çıkmazı bu yasa ile aşılmış, diğer deyişle baro özgürleştirilmiştir. Kuruluşumuz yenidir. Kuruluşumuzun temelini temsil eden insan hak ve adalet kavramlarının tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan olduğu her yerde haklar, hakların olduğu her yerde ihlaller, ihlallerin olduğu her yerde adalet arayışı hep varolmuştur. Adalet mülkün temelidir diyen eşsiz bir medeniyetin mensupları olmak iftihar vesilemizdir. İnsani yaşat ki devlet yaşasın diyen anlayış, sonsuz bir övünç kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Yeni baronun hukukun üstünlüğünü esas alacaklarını söyleyen Ceylan, "Biz avukatları ve savunmanın haklarını önceleyen, mesleğimizin icrası sırasında karşılaşılan haksızlık ve güçlükler karşısında tereddütsüz yanımızda olan, bunları ortadan kaldırmak için çalışan bir baro olacaktır. Avukatları görevleri gereği bulundukları karakollar, cezaevleri başta olmak üzere tüm resmi kurumlarda gereken saygıyı görmesi için çalışan bir baro olacaktır. Şeffaf, birlikte yönetme anlayışını hakim kılarken geleceğimiz olarak gördüğümüz genç avukatları mesleğe hazır hale getirecek donanıma kavuşması için çalışan baro olacaktı. Gelişimden çözümden yana olup yapısal sorunlarımızın çözümü için çalışan bir baro olacaktır. Hiç kimseden ayrıcalık beklentisi içinde olmadan avukatlık mesleğinin icrası için haklarımıza sonun kadar sahip çıkılacak bir baro olacaktır" diye konuştu.

Süreçle ilgili bilgi veren kurucu üyelerden avukat Niyazi Paksoy da, "Şu andan itibaren Barolar Birliğine müracaatımız gerçekleştirildi. UHAP üzerinden müracaatımız kabul edilerek elektronik imza sürecimize başlanmıştır. Elektronik imza sürecinde 2 bin imzamızın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliğinin vereceği yetkiyle birlikte Kurucular Kurulu olarak bizler baromuzun kuruluşunun ve organlarının seçilmesi için genel kurula gideceğiz. Çok kısa süre içerisinde baromuzu kuracağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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