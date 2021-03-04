Son dakika haberleri: "Çok yüksek riskli" Sinop, Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli grupta yer alan Sinop, Amasya ve Tokat'ta tedbir ve denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli grupta yer alan Sinop, Amasya ve Tokat'ta tedbir ve denetimler devam ediyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, pazar yeri, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve alışveriş alanlarını ziyaret edip Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimde esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu, HES kodu sorgulaması yapıldı.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolleri de sürüyor.

Araçlarda sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri inceleniyor, ateş ölçümleri yapılıyor. Araç içi yolcu sınırı ve araç içi sosyal mesafeye bakılarak, sürücü ve yolculara maske dağıtılıyor.

Sinop

Sinop'ta Valilik vatandaşlara, toplu olarak bir araya gelinmemesi çağrısında bulundu.

Valiliğin sosyal hesaplarından yayımlanan videoda, Kovid-19 risk haritasındaki maviyle ancak kurallara uyularak buluşmanın mümkün olabileceği vurgulandı.

Kentte güvenlik güçlerince de yoğun denetim gerçekleştiriliyor.

Emniyet ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında HES kodu, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor.

Ekipler, vatandaşları park ve sahillerde bir araya gelmemeleri, bankalarda yoğunluk oluşturmamaları için uyarıyor.

Tokat

Tokat'ta da Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Vali Ozan Balcı da Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda gezerek, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur