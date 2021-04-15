Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Ekipler, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Salıpazarı ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldıklarını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının önemine değinen Dağlı, ailelerin de bir araya gelmemesi gerektiğinin vurguladı.

Ramazan ayında sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğine işaret eden Dağlı, "Teravihlerde birkaç ailenin bir araya gelmemesinin yanı sıra iftar ve sahur buluşmalarını seneye ertelememiz gerekmektedir. Ayrıca cenazelere 30 kişiden fazla katılım olmaması ve definden sonra taziye ziyaretlerinin yapılmaması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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