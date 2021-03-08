Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne bir hafta rezervasyonsuz ziyaretçi alınmayacak
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Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne bir hafta rezervasyonsuz ziyaretçi alınmayacak

08.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:24
Son dakika haberleri |

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, kış mevsiminde doğaseverlerin tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi'ne bir hafta süresince rezervasyonsuz ziyaretçi alınmamasına karar verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, kış mevsiminde doğaseverlerin tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi'ne bir hafta süresince rezervasyonsuz ziyaretçi alınmamasına karar verildi.

Ladik Kaymakamı Adem Eser başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde, kayak tesislerinde Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirler görüşüldü.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, ilçede bulunan kayak tesislerine, bugünden itibaren 15 Mart'a kadar hafta içi ve hafta sonu, rezervasyonlu müşteriler hariç olmak üzere, kesinlikle müşteri kabul edilmemesi ve kolluk kuvvetleri tarafından rezervasyonlu müşteriler hariç kayak tesislerine gelen müşterilerin ulaşımının engellenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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