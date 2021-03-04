Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "bu tabloyu değiştirmek zorundayız" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "bu tabloyu değiştirmek zorundayız" çağrısı

04.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:24
Son dakika haberleri |

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz başkanlığında Kovid-19 kapsamında alınacak yeni tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, kentin "çok yüksek riskli" iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Kovid-19'a karşı ciddi bir mücadele verdiklerini belirten Yılmaz, "Tüm kamu kurumlarımızla birlikte yapılabilecek her şeyi yapıyoruz ama tablo kırmızı renkte, yani çok riskli iller arasındayız. Bunu değiştirmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bu sebeple bir araya gelerek daha sıkı ve yeni tedbir kararları alıp bir an önce uygulamaya geçmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya ilgililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Mustafa Yumlu Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "bu tabloyu değiştirmek zorundayız" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 12:52:47. #1.15#
title