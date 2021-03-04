Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan "bu tabloyu değiştirmek zorundayız" çağrısı

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz başkanlığında Kovid-19 kapsamında alınacak yeni tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, kentin "çok yüksek riskli" iller arasında yer aldığını hatırlattı.

Kovid-19'a karşı ciddi bir mücadele verdiklerini belirten Yılmaz, "Tüm kamu kurumlarımızla birlikte yapılabilecek her şeyi yapıyoruz ama tablo kırmızı renkte, yani çok riskli iller arasındayız. Bunu değiştirmek zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın okuldan geri kalmamaları, restoran ve kafe sahiplerinin iş yerlerini açabilmeleri için bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bu sebeple bir araya gelerek daha sıkı ve yeni tedbir kararları alıp bir an önce uygulamaya geçmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Toplantıya ilgililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman