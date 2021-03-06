Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de alınan salgın tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de alınan salgın tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.

Vali Yılmaz, Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19'la mücadeleye sahada devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, cadde ile sokaklarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve onlardan bu mücadeleye destek olmalarını istediklerini anlatarak, "Bugünler de geçecek farkındayız ama bu mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız. Hep beraber bu mücadeleye katılırsak sıkıntılı günlerden tez zamanda kurtulacağız." dedi.

Tedbirler kapsamında polis ekipleri de cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner