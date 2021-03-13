Son dakika haberleri: "Çok yüksek riskli" illerden Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberleri: "Çok yüksek riskli" illerden Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

13.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:12
Son dakika haberleri:

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Samsun'da denetimler devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde İlkadım ilçesindeki İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, denetimlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Bölge trafik ekipleri de Samsun-Ordu kara yolunda araçları durdurup, HES kodu sorgulaması yaptı, sürücüler ve yolculara kuralları hatırlattı.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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