Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya ve Aksaray'da denetimler sürüyor
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Son dakika haberleri | "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya ve Aksaray'da denetimler sürüyor

13.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:54
Son dakika haberleri |

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya ve Aksaray'da, hafta sonunun ilk günü oluşabilecek yoğunluk nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya ve Aksaray'da, hafta sonunun ilk günü oluşabilecek yoğunluk nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesinin ardından, Kovid-19 salgınına göre, iki şehrin "kırmızı" olan rengini değiştirmek için kontrollerini sürdüren ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği cadde meydan ve parklarda uyarılarda bulunuyor.

Konya'da polis, belirlenen birçok noktada salgın tedbirlerini denetledi, esnafa kurallara riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olabileceği değerlendirilen park ve meydanlarda denetim yapan yaya devriye ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması için uyarıyor.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe konularında uyarıda bulunuyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor.

Aksaray Belediyesi ekipleri de kentin çeşitle noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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