Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Son dakika haberleri... 'Çok yüksek riskli' gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri... 'Çok yüksek riskli' gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri... 'Çok yüksek riskli' gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor
Son dakika haberleri... 'Çok yüksek riskli' gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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