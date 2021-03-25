Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" gruptaki illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Tam 18 yıl oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 3 isimden asla vazgeçmiyor

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor.

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş