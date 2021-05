Son dakika haberleri: Çocukluk hayali polisliği 15 yıldır yapıyor

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde görevli polis memuru Murat Bektaş, çocukluk hayalini gerçekleştirerek mesleğinde 15'nci yılı geride bıraktı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Murat Bektaş çocukluk hayalini gerçekleştirerek, polis oldu.

15 yıldır polis olarak görev yapan ve mesleğini çok seven Bektaş yaptığı açıklamada, "Benim bu mesleği seçmemde bir den çok sebep vardı. Öncelikle çocukken ayrıntıya önem verirdim. Çevremde gördüğüm yanlışlar ve haksızlıklar beni çok rahatsız ederdi. Okulda ya da sokakta sizden güçlü ya da daha cüretkar çocukların her şeyi yapmaya hakkı varmış gibi davranması, yaşça çocuk olsanız da dışarıda durakta ya da postanede sıra beklerken siz yokmuşçasına önünüze geçen ve saçma sapan bahaneler uyduran kısaca topluma saygıyı hiç bir zaman kişisel çıkarlarının önüne koymamış insanların normalmiş gibi yaptığı bu davranışların yanlış olduğunu yüzlerine vurmayı çok istedim. Ama bunu toplum için yapabilmem için önce devlette görev almam gerekiyordu. Bu yüzden polisler hep benim için öncü oldu. Yanlış yapan insanlara yanlışlarını söyleyen insanlardı onlar. İkincisi ise polisle sürekli sorun yaşayan ya da sorunlu ailelerin çocukları bile polisi çok sever. Polis onların gözünde kahramandır. Suçlu kovalar ve yakalar. Hep o olmak için özenilir oyun oynarken bile bu yüzden kavga eden arkadaşlarımız olurdu. Çünkü polis olmak suçludan güçlü olmak demekti. Bir diğer sebepte hareketli ve değişikliği seven bir yapım olmasıydı. Yeni yerler, yeni şeyler beni rahatlatıyordu. Masa başı işlerin bana göre olmadığı belliydi. Yeni şeyler öğrenebileceğim, heyecanlı, hareketli bir iş ve hatalı insanlara hatalarını hatırlatabileceğim ama aynı zamanda iyiler için o an canınızı verebileceğiniz bir iş tam bana göre. Çocukluk döneminden sonra bir dönem bu duygular kaybolsa da bilinçaltından kaybolmuyor. Siz ne hedef belirlerseniz belirleyin akıl sizi o yöne itiyor. 1997 yılında üniversite sınavı sırasında Polis Akademisi ve Astsubay sınıf okulları gibi seçeneklerim olsa da babama bunları kabul ettiremedim. Kendine göre sebepleri vardı ama bana söylemedi. Üniversiteden sonra KPSS sınavına girmiştim. O günü hiç unutmuyorum. Annemle otururken polis olmayı çok istiyorum keşke nasip olsa dedim. Bir süre sonra KPSS ile polis alımları başladı çok sevinmiştim. Önceleri alım sayısı az ve rakipler zorlu olsa da çocukluk hayalim olan bu mesleğe girmeliydim. Allah nasip etti 15 yıldır bu meslekteyim. Polislik bana hep nasıl bir insan olmam gerektiğini hatırlatıyor. Ben küçükken hep polis olmak isterdim, iyi ki olmuşum. Şimdi oğlumun rol modeli, küçük kızımın baba polisiyim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı