Son dakika haberleri... Çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme" bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme" bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkiliyor

05.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:36
Son dakika haberleri... Çocukluk dönemindeki

Son dakika gündem haberine göre Bilim insanları, çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme"nin bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkilediğini tespit etti.

Bilim insanları, çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme"nin bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkilediğini tespit etti.

"Theweek.in"in haberine göre, ABD'nin California eyaletindeki UC Riverside Üniversitesinden bilim insanları, erken yaşlardaki beslenme alışkanlıklarının "mikrobiyom"a etkisini araştırdı.

Bilim insanları, çocukluk çağlarındaki "fast food" veya abur cubur tüketiminin yoğunlukta olduğu "batı tipi beslenme" tarzının, bağırsaklardaki yararlı bakteriler üzerinde uzun süreli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

Fareler üzerinde yapılan çalışmada, bilim insanları, erken yaşlarda sağlıksız şekilde beslenen olgun farelerin bağırsak bakterilerinin toplam sayı ve çeşitliliğinde önemli bir düşüş tespit etti.

Bilim insanları, bağırsak bakterilerinin farelerin yaptığı egzersiz miktarına duyarlı olduğunu ortaya koysa da çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme"nin yine bu dönemdeki egzersizlere göre mikrobiyom üzerinde daha kalıcı etkileri olduğunu buldu.

Araştırma ekibinden fizyolog Theodore Garland, yağ ve şeker oranı yüksek "batı tarzı" beslenmenin ergenlikten 6 yıl sonrasına kadar bağırsak bakterileri üzerinde etkisi olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Araştırmanın sonuçları, Journal of Experimental Biology'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Guy Ritchie Deniz Akkaya Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Okan Buruk Deniz Türüç Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme" bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:43:55. #1.14#
title