Son dakika haberleri: Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri: Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşere çalışması yapan seyir halindeki aracın arkasına tutunan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşere çalışması yapan seyir halindeki aracın arkasına tutunan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle çoğalan sinek ve böcekleri etkisiz hale getirmek için çalışmalar kent genelinde devam ediyor. Bu doğrultuda Adapazarı ilçesinde sokak aralarında haşere çalışması yapan seyir halindeki aracın peşinden koşan ve aracın arkasına tutunarak tehlike oluşturan 2 çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli eğlenceleri ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, çocukların haşere ilaçlama aracının peşinden koşması ve aracın arkasına tutunarak yolculuk yapması yer alıyor. - SAKARYA

Son dakika haberleri: Çocukların tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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