Son dakika haberleri: Çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çeken sanığa rekor ceza

AYDIN (DHA) - AYDIN'da sosyal medya üzerinde, farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek bazılarını tehdit edip paylaştığı iddiasıyla yargılanan Serkan Aydın (37), 11 yıl süren dava sonunda rekor ceza aldı. Mahkeme, Aydın'ı 110 yıl hapis ve 668 bin lira da para cezasına çarptırdı.

Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı'ndaki bir evde oturan Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı. 16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı. İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen Serkan Aydın serbest bırakıldı.

Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı.