Son dakika haberleri... Çocukların kavgasına aileler karışınca tekme ve sopalar havada uçuştu

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuklarının kavgasına dahil olan Suriyeli kalabalık iki gurup sopa ve tekmelerle bir birine saldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuklarının kavgasına dahil olan Suriyeli kalabalık iki gurup sopa ve tekmelerle bir birine saldırdı. 2 çocuğun yaralandığı kavga güçlükle yatıştırıldı.

Kavga önceki gün gece saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli bir ailenin çocuğu olan D.A. (7) sokak üzerinde oyun oynadığı akrabasının çocukları ile kavga etti. Bir süre sonra çocukların ailelerinin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyüdü. Eline tahta sopalar alan kalabalık iki aile gurubu sokak üzerine birbirine saldırdı. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada D.A. ve abisi Yasin A. (19) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle yatıştırılarak ayrıldı. Tarafların şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınanın olmadığı kavga sonrasında iki aile, yaşadıkları sokaktan taşınarak başka bir yere yerleşti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı