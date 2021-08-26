Son dakika haberleri: Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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Son dakika haberleri: Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Son dakika haberleri: Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: DİYARBAKIR'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kavga, dün gece saatlerinde Hani ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen çocuklar arasında yaşanan kavgaya aileler de karıştı. Bu kez aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Remzi Yıldız (35) ile M.Y., M.F.Y., A.Y. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla önce Hani Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Remzi Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Son dakika haberleri: Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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