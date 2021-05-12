Çocukların bayramlıkları "muhtar ablalarından"
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Çocukların bayramlıkları "muhtar ablalarından"

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de muhtarlık yaptığı mahallenin ihtiyaç sahibi çocuklarına ve ailelerine, hem kendi imkanlarıyla yardım eden hem de hayırseverlerin yardımlarını ulaştıran Gonca Kaan, bayram öncesi dağıttığı bayramlık elbiselerle çocukların yüzünü güldürdü.

Kayseri'de muhtarlık yaptığı mahallenin ihtiyaç sahibi çocuklarına ve ailelerine, hem kendi imkanlarıyla yardım eden hem de hayırseverlerin yardımlarını ulaştıran Gonca Kaan, bayram öncesi dağıttığı bayramlık elbiselerle çocukların yüzünü güldürdü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2019 yılından bu yana muhtarlık yapan Kaan, kimi zaman mahalle çocuklarının ücretsiz saç bakımlarını yaptırıyor kimi zaman ayakkabı, kıyafet, market ihtiyacı gibi yardımlarla vatandaşları sevindiriyor.

Bu yılın ocak ayında aldığı 1500 çift ayakkabıyı mahalleliye ulaştıran Kaan, bu bayram da tam kapanma öncesi mağazalardan kendi imkanıyla temin ettiği ayakkabı, tişört ve pantolonları, ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 çocuğa bayramlık olarak dağıttı.

AA muhabirine konuşan Kaan, iki mahallenin birleştirilmesinden oluşan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin nüfusunun yaklaşık 45 bin olduğunu söyledi.

Mahallenin çoğunlukla dar gelirli ailelerden oluştuğunu anlatan Kaan, "Muhtarlık sadece kağıt imzalamak, evrak dağıtmak, postacılık değil. Vatandaşımıza ne yapabilirim, diye düşünüyorum. Her şeyi tek başıma karşılamam mümkün değil tabi ki. Hayırseverler de ramazan boyunca fitre ve zekatlarını, sadakalarını getirdiler, birçok aileye ulaştık." diye konuştu.

15 yıl aynı mahallede kadın kuaförü olarak dükkan işlettiğini aktaran Kaan, dükkanını kapattığını ancak iki farklı mahalledeki kuaför salonlarında kız çocuklarının saçlarını kestirdiğini, erkeklerin ise tıraşlarını ücretsiz yaptırdığını dile getirdi.

Bu yıl da çocukları sevindirmek için çeşitli hediyeler alan Kaan, "Bayram havası yaşattım, 5 dakikalığına da olsa. İnşallah daha güzel günler görürüz, bugünleri de atlatacağız, daha güzel bayramlar göreceğiz." diye konuştu.

Mahallelinin de yardımlar karşısında sevindiğini belirten Kaan, elinden geldiğince herkesin derdine derman olmaya çalıştığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Turgut Akbaş da 10 yıldır mahallede yaşadığını, muhtar Kaan'ın tüm mahalleliye yardım etmeye çalıştığını belirterek, "Allah kendisinden razı olsun, çok memnunuz." dedi.

Çocukların bayramlıkları 'muhtar ablalarından'
Çocukların bayramlıkları 'muhtar ablalarından'
Çocukların bayramlıkları 'muhtar ablalarından'
Çocukların bayramlıkları 'muhtar ablalarından'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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