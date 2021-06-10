Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi
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Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi Dehşete düşüren dayak kamerada Yere düşen adamın kafasını tekmelediler Esenyurt'ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi.

Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

Dehşete düşüren dayak kamerada

Yere düşen adamın kafasını tekmelediler

İSTANBUL - Esenyurt'ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamı yerde kafasını tekmeleyen şahıslar kameralara yansıdı.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre bir şahısın, yolda gördüğü çocukları durdurup para istedi. Durumu gören çocukların yakınları, şahsa tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakını olduğu öğrenilen iki kişi, şahsı sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılan şahıs ise baygın bir şekilde yerde yattı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambülansla hastaneye kaldırdı.

Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi
Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi
Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi
Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler
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