Son dakika haberleri! Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi

Son dakika haberlerine göre Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi Dehşete düşüren dayak kamerada Yere düşen adamın kafasını tekmelediler Esenyurt'ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi.