Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
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Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi

Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Bilecik Belediyesi, üstü açık otobüsüyle cadde ve sokakları dolaşıp, çocuklara şeker dağıttı.

Bilecik Belediyesi, üstü açık otobüsüyle cadde ve sokakları dolaşıp, çocuklara şeker dağıttı.

Ramazan bayramının son gününde dağıtılan şekerler çocukların yüzlerini gülücüklerle doldurdu. Mahalle aralarında gezen otobüste çalan müziklere çocuklar ve aileleri evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik ederken, vatandaşlara Belediye Başkanı Semih Şahin'in bayram mesajı iletildi.

Çocukların evde sıkıldığını ve bu aktivite ile çok sevindiklerini belirten aileler, Belediye Başkanı Semih Şahin ve çalışanlara teşekkür etti. - BİLECİK

Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi
Son dakika haberleri | Çocuklara üstü açık otobüsle bayram şekeri sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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