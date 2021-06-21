Çocuklara sahte parayla alışveriş yaptırdılar
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Çocuklara sahte parayla alışveriş yaptırdılar

Çocuklara sahte parayla alışveriş yaptırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan iki çocuk, işyeri çalışanının dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Denizli'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan iki çocuk, işyeri çalışanının dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Kısa sürede yakalanan çocukların üzerinden 2 bin 100 TL sahte para çıktı.

Denizli'de 18 yaşından küçük iki çocuk belirledikleri iş yerlerine giderek sahte paralar ile alışveriş yaptı. İş yeri çalışanını dikkati sayesinde paraların sahte olduğunu anlayarak çocukları takibe alırken polis ekiplerine de ihbarda bulundu. Ticari taksiye binerek izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 çocuğun üzerinden 2 bin 100 TL sahte para çıktı. 2 şüpheli hakkında parada sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

Yine Denizli'de sahte eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından şüpheliler gözaltına alınırken bin 17 adet kaçak gözlük ele geçirildi.

(Fadıl Pişkin/ İHA)

Çocuklara sahte parayla alışveriş yaptırdılar
Çocuklara sahte parayla alışveriş yaptırdılar
Çocuklara sahte parayla alışveriş yaptırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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