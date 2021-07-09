ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI
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ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki Ulu Cami imamları Satılmış Ermiş ve Osman Odabaş, 4-15 yaş arası Kuran kursu öğrencilerinin camiye ilgisini artırmak için cami cemaati ve esnafın desteğiyle 'Camide Market' uygulaması başlattı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki Ulu Cami imamları Satılmış Ermiş ve Osman Odabaş, 4-15 yaş arası Kuran kursu öğrencilerinin camiye ilgisini artırmak için cami cemaati ve esnafın desteğiyle 'Camide Market' uygulaması başlattı.

Alaplı ilçesi Ulu Cami'de görev yapan Satılmış Ermiş ve Osman Odabaş, 4-15 yaş arası çocukların camiye ilgisini artırmak için 'Camide Market' projesini hazırladı. Din görevlileri, yaptıkları seyyar standa cami cemaati ve esnafın desteğiyle bisküvi çeşitleri, kek, meyve suyu doldurdu. Teneffüs saatlerinde seyyar markete giden çocuklar, stanttan istedikleri ürünleri ücretsiz alabiliyor.

Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, proje sayesinde çocuklara camiyi sevdirmeye hedeflediklerini belirterek, "Cami market projesi çocuklarımıza camiyi sevdirmenin bir yoludur. Camiye gelen çocuklarımıza ikramlarda bulunmak ve onlara hediyeler vermek üzere Ulu Camimizin din görevlileri tarafından böyle bir proje başlatılmış. Burada en büyük destekçimiz cami cemaatimiz ve hayırseverlerimiz. Bu çocuklarımız camiye gelecekler ve camide 5 vakit namazlarını kılacaklar. Dolayısıyla büyüklerimize şunu ifade etmek istiyorum; camide saflar arasında çocuklarımıza yer açalım. Onlar bugünden camiye alışsınlar ki, yarın bu camilerimizin cemaati olsunlar" dedi.

Camideki Kuran kursuna katılan İnan Cihan Yaman (10), "Yaz kuran kursu için camiye geliyoruz. Hocalarımız burada bize Kur'an öğretiyor, sureleri öğretiyor, abdest almayı ve namaz kılmayı öğretiyorlar. Çok mutluyuz. Ayrıca teneffüs saatlerinde cami marketten istediklerimiz ücretsiz şekilde alabiliyoruz. Ben hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Eren Palabıyık (12) da camide geçirdikleri güzel anların ikramlarla daha da güzelleştiğini söyledi.

ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI
ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI
ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI
ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI
ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN 'CAMİDE MARKET' UYGULAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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