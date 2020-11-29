Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
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Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi

29.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:04

Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi Mersin Büyükşehir Belediyesince verilen eğitimlerde, 500 çocuk mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğrendi Mersin Büyükşehir Belediyesince verilen eğitimlerde, 500 çocuk mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğrendi.

Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesince verilen eğitimlerde, 500 çocuk mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğrendi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince verilen eğitimlerde, 500 çocuk mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğrendi.

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Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve ihmalin önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalara destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, psikologlar eşliğinde verdiği, 'mahremiyet eğitimi' ile çocuklarda farkındalık oluşturuyor. Beden eğitimi öğretmenlerinin gerçekleştirdiği, 'kişisel savunma eğitimi'nde ise olası bir saldırı karşısında çocukların korkmadan ve mağduriyet yaşamadan hasarı minimuma indirmeleri ve kendilerini savunabilmeleri amaçlanıyor. Eğitimlerden bugüne kadar yaklaşık 500 çocuk yararlandı. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verilen eğitimler, hayatın normale dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Etkinlik ve Sanat Merkezinde, 4-7 yaş arası çocuklara verilen 'mahremiyet eğitimi' ile 7 yaş üzeri çocuklara verilen 'kişisel savunma eğitimi' ailelerden takdir topluyor.

"Çocukların kendilerini koruyabilmeleri adına bir güvenlik zinciri oluşturuyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Psikolog Buket Çankaya, Büyükşehir Belediyesinin ihmal ve istismar vakaları nedeniyle mahremiyet eğitimine çok önem verdiğini ve amaçlarından ilkinin çocukların kendi bedensel sınırlarını ve özel bölgelerini bilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Çankaya, "Büyükşehir Belediyesi olarak iyi ve kötü dokunma arasındaki farkı, hissettirdiği duyguları herhangi bir problem ile karşı karşıya kaldıklarında çocukların neler yapmaları gerektiğini, bunu kimlerle paylaşabileceğini, bedensel dokunulmazlık haklarının olduğunu öğretiyoruz. Çocuklara hayır deme becerilerini öğreterek kendilerini koruyabilmeleri adına bir güvenlik zinciri oluşturuyoruz" dedi. Eğitime katılan çocuklara kendi bedensel sınırları öğretilirken, istemedikleri durumlarla karşılaştıklarında tepkilerini bağırarak gösterebilecekleri vurgulanıyor.

"Burada uzmanlar eşliğinde bu bilgilerin verilmesi çok güzel"

Kızını mahremiyet eğitimine getiren Kaim Yıldız, "Kızımın kendi vücudunu tanıması

açısından güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki aile olarak biz bazı şeyleri evde öğretiyoruz ama burada uzmanlar eşliğinde bu konularla ilgili bilgi alması çok güzel. Bence en büyük yatırımlardan biri insanlara yapılan yatırımdır. Böyle kursların olmasını ve sürmesini istiyoruz" diye konuştu.

Torununu Etkinlik ve Sanat Merkezinin tüm etkinliklerine getirdiğini dile getiren Nezahat Şahin, "Bütün ailelere çağrım çocuklarını getirsinler. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, çocuğun kendini koruması lazım. Bütün ailelere tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu kentin çocuklarına her yaşta kişisel savunmayı öğretmeye çalışıyoruz"

Kişisel savunma eğitimi veren beden eğitimi ve spor öğretmeni ve aynı zamanda Etkinlik ve Sanat Merkezi Yöneticisi Alev Karimi, şunları söyledi: "Şiddete hayır diyoruz ancak sokaklarda sürekli tehlike altında yaşıyoruz. Nereden nasıl bir taciz geleceğini bilmeden tetikte geçen yaşamımızda bize en gerekli şey ise kendimizi savunmamız için gereken bir eğitim. Biz bunları öğretmeye çalışıyoruz. Kullandığımız tekniklerle ise saldırgan ne kadar iri veya güçlü olursa olsun hassas noktaları bilerek saldırganı etkisiz hale getirebiliriz. Savunma dersinde hazırlıklı olma, fiziksel kondisyon, özgüven gibi önemli prensipler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu kazanımları da boks, tekvando gibi teknikleri kullanarak öğretmeye çalışıyoruz. Burada kendini savunmayı öğretiyoruz. Bu kentin çocuklarına her yaşta öz savunmayı öğretmeye çalışıyoruz."

"Özgüvenim daha çok arttı"

11 yaşındaki Dila Gülbeyaz, uzun zamandır kişisel savunma eğitimine geldiğini söyleyerek, "Kişisel savunma eğitimi güzel bir eğitim. Özgüvenim daha çok arttı. Fiziksel aktivite olarak çok iyi bir spor. Derslerimi de olumlu etkiledi. Bana sporu sevdirdi açıkçası" dedi.

Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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