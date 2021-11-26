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Son dakika haberleri | Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde çocukların talebi üzerine parktaki oyun grupları tamir edildi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde çocukların talebi üzerine parktaki oyun grupları tamir edildi.

İlçe merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya Mahallesindeki çocuklar, parklarındaki kırılan oyun gruplarının tamir edilmesini istedi. Sorunu saatler içinde çözen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, oyun gruplarını tamir ettirip çocukları sevindirdi.

Başkan Özgan ilçenin kırsal mahallerinde kış öncesi vatandaşların eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma yaptıkların söyledi. - ADANA

Son dakika haberleri | Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

Son dakika haberleri | Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

Son dakika haberleri | Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

Son dakika haberleri | Çocuklar istedi Başkan Özgan tamir ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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