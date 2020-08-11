Son dakika haberleri: Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu Son dakika yaşam haberi... Ak Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, genç ve çocuk nüfusunun fazla olduğu ilçede Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Göletli Park alanı içinde 24x12 ölçülerinde ve 1.1 metre derinliğinde yüzme havuzu yaparak hizmete hazır hale getirdi.

Ak Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, genç ve çocuk nüfusunun fazla olduğu ilçede Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Göletli Park alanı içinde 24x12 ölçülerinde ve 1.1 metre derinliğinde yüzme havuzu yaparak hizmete hazır hale getirdi. Çocukların park içinde bulunan süs havuzlarına girmesinin sakıncalı olduğunu belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Çocuklarımızın yaz dönemini eğlenerek geçirmesi için bu güzel havuzu kazandırdık. Bu yöndeki hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük olan ve aynı zamanda genç ve çocuk nüfusun ağırlıkta olduğu Diyarbakır'ın en büyük ilçesi Bağlar'da çocuklar için estetik ve modern özelliklere sahip yüzme havuzu inşa edildi. Tatile gitme imkanı olmayan ve aşırı sıcak havalarda serinleme imkanı bulamayan çocuklar Göletli Park içinde yer alan süs havuzlarına girerek büyük bir riskle karşılaşıyordu. Bağlar Belediyesi, bu tehlikenin önüne geçmek için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 24x12 ölçülerinde ve 1.1 metre derinliğinde yüzme havuzu kazandırdı.

"Çocuklarımızı düşünerek bu hizmeti kazandırdık"

Tamamlanma aşamasına gelen havuzla ilgili incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocukların park içinde bulunan süs havuzlarına girmesinin risk oluşturduğuna dikkat çekerek bunun önüne geçmek için günümüz koşullarına uygun modern bir havuz inşa ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte bu düşünceyi hayata geçirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tatile gidemeyen ve aşırı sıcaklarda serinleme imkanı bulamayan çocuklarımız gönül rahatlığı ile yararlanabilecek. Yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA