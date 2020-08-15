Son dakika haberleri: Çocuklar için hijyenik tişört üretildi Son dakika haberleri... KİŞİSEL hijyenin öne çıktığı pandemi döneminde çocuklar için yüzde 100 pamuklu ve antibakteriyel kaplama kumaştan tişört üretildi.

KİŞİSEL hijyenin öne çıktığı pandemi döneminde çocuklar için yüzde 100 pamuklu ve antibakteriyel kaplama kumaştan tişört üretildi.

Morhipo.com'un sevilen ve çok tercih edilen markası People By Fabrika ile çocuklara özel üretim yapan Morhipo Kids, yüzde 100 pamuklu ve antibakteriyel kaplama kumaştan tişört koleksiyonu çıkardı. Erkek ve çocuk kategorilerinde üretilen tişörtler, inovatif kumaşları sayesinde bakteri ve mikropların yayılmasını ve çoğalmasını engelleyerek, kötü koku oluşumunun da önüne geçiyor. Aynı zamanda tişörtler, koruma ve kullanım kolaylığı ile hijyenik bir moda deneyimi sunuyor.Antibakteriyel tişörtler, her tarza uyan tasarımları ve S bedenden XXL bedene uzanan kalıplarıyla geniş bir tüketici profiline hitap ediyor. Kız ve erkek çocuklar için oluşturulan tişört koleksiyonlarında ise 2 yaştan 14 yaşa kadar beden bulmak mümkün.

Kaynak: DHA