Son dakika haberleri: Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi

Son dakika haberleri: Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 38 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar serinlemek için birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde de sıcaktan bunalan çocuklar cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi'ne ait arazözün tazyikli suyu ile serinledi.

Çocukların eğlencesini ise çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de o anları "Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın" notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ADANA

Son dakika haberleri: Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyanık Adanalı! Üzerine 'Balotelli' yazdığı koyununu 2 bin 400 liraya sattı
Uyanık Adanalı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyununu 2 bin 400 liraya sattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Hande Erçel Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 17:47:48. #1.16#

title