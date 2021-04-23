100'den fazla çocuğun eseriyle 23 Nisan'a özel dergi hazırlandı
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100'den fazla çocuğun eseriyle 23 Nisan'a özel dergi hazırlandı

100'den fazla çocuğun eseriyle 23 Nisan'a özel dergi hazırlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Özel Dergisi'nin bu yıl dördüncüsünü yayımladı.

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Özel Dergisi'nin bu yıl dördüncüsünü yayımladı. Türkiye ve KKTC'den 100'den fazla çocuğun hazırladığı şiir, resim ve kompozisyonlarla oluşan özel sayı Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz okunabiliyor.

Dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Özel Dergisi ile kutladı. Bu sene dördüncüsü yayımlanan özel dergiye Türkiye ve KKTC'den 100'den fazla çocuk, eserleri ile başvurdu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü unutulmaz bir anıya dönüştüren 23 Nisan Özel Dergisi, çocuklar için kalıcı bir hediye olurken aynı zamanda onların hayal dünyalarını geliştirmelerine de yardımcı oluyor.

Türkiye'nin ve KKTC'nin dört bir yanından yüzlerce çocuğun çizdiği resimlere, yazdığı şiir, öykü ve kompozisyonlara uygulama adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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