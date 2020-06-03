Son dakika haberleri! Çocuk yüzünden çıkan kavgada aileler birbirine girdi Son dakika haberleri... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çadırda yaşayan aileler arasında kavga çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çadırda yaşayan aileler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taceddin Veli Mahallesi Bayram Sokak üzerinde çadır ve baraka evlerde yaşayan aileler arasında çocuk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya diğer aile bireyleri de karıştı. Kavga büyüyünce bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları dağıtarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada darp edilen bir kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA