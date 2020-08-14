Son dakika haberleri! Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendi
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Son dakika haberleri! Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY'da küçük yaştaki çocuğun Aksaray-Ankara karayolunda, otomobil kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! Çocuk, şehirler arası yolda otomobil kullanırken görüntülendi
14.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:08

AKSARAY'da küçük yaştaki çocuğun Aksaray-Ankara karayolunda, otomobil kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil içerisinde 3 kişinin daha olduğu görülüyor. 

Aksaray-Ankara karayolunda, otomobili küçük yaştaki bir çocuğun kullandığını görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki çocuk, içinde 3 yetişkinin de bulunduğu otomobili, trafiğin yoğun olduğu oto yolda çevredekilere aldırış etmeden kullandığı görülüyor. Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti. Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

 


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Kaynak: DHA

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