Son dakika haberleri: Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor
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Son dakika haberleri: Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor

Son dakika haberleri: Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuk parklarındaki oyun gruplarının bakımı yapılırken, kullanılmaz hala gelenler yenileri ile değiştiriliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuk parklarındaki oyun gruplarının bakımı yapılırken, kullanılmaz hala gelenler yenileri ile değiştiriliyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde belediye olarak 500 bin metrekare park yaparak, bu parklara 500 bin ağaç dikmek için hedef koyduklarını söyledi. Bu hedef ulaşmada büyük yol kat ettiklerini anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Osmaneli çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizin de kullandığı güzel mesire yerleri haline gelen parklarımız çok beğeniliyor. Parklarımızda ki oyun gruplarımıza bazı kötü niyetlilerce zarar verildiğini görmek bizleri üzüyor.Halkımızın bu güzel parkların korunması için bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Her yıl bir kaç kez oyun gruplarını yenilemek, bakımlarını yapmak zorunda kalıyoruz. Zarar verilen oyun gruplarının kendi ekibimizle bakımlarını yaparken,yeni oyun gruplarını da kendi ekibimizle imal ediyoruz. Her konuda tasarrufu sağlayan belediyemiz oyun gruplarında da kendi ekibiyle çalışmalar yapıyor. Oyun grupları ile ilgilenen Ustalarımıza ve kaynak ekibimize üstün gayretleri için teşekkür ediyoruz." - BİLECİK

Son dakika haberleri: Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor
Son dakika haberleri: Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor
Son dakika haberleri: Çocuk parkları baştan aşağı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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