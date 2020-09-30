Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
30.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:40
Son dakika haberlerine göre BOLU'da, çocuk parkında unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
BOLU'da, çocuk parkında unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden kıyafetler çıktı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Kızılay Parkı'nda meydana geldi. Çocuk parkına giden vatandaşlar, bir ağacın yanında şüpheli bir çanta olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alana şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden spor kıyafetleri çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK