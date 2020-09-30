Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

30.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:40
Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Son dakika haberlerine göre BOLU'da, çocuk parkında unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

BOLU'da, çocuk parkında unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden kıyafetler çıktı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Kızılay Parkı'nda meydana geldi. Çocuk parkına giden vatandaşlar, bir ağacın yanında şüpheli bir çanta olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alana şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden spor kıyafetleri çıktı.


Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Ajda Pekkan Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fatih Terim Eddie Newton Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çocuk parkındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 16:40:30. #1.15#
title