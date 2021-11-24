Son dakika haberleri... Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor - Haberler
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Son dakika haberleri... Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri... Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yıl boyunca mesire alanlarından diğer pek çok yeşil alana kadar temizlik, bakım ve yenileme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda şehrin birçok noktasındaki yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kontrol, tamir, bakım ve onarımı büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor. Yapılan çalışmayla çocuk ve yetişkin vatandaşların bu alanlardan sorunsuz bir şekilde faydalanmaları sağlanıyor. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor

Son dakika haberleri... Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakımları yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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