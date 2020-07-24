Son dakika haberleri: Çocuk Evleri'nde kalan öğrenciler, LGS başarılarıyla gururlandırdı Son dakika haberleri... Çocuk Evleri'nde kalan öğrenciler, LGS başarılarıyla gururlandırdı Sivas'ta Çocuk Evlerinde koruma altında bulunan 3 öğrencinin LGS'de elde ettiği Türkiye derecesi gururlandırdı Sivas'ta Çocuk Evlerinde koruma altında bulunan 3 öğrencinin LGS'de elde ettiği Türkiye derecesi gururlandırdı.

Çocuk Evleri'nde kalan öğrenciler, LGS başarılarıyla gururlandırdı

Sivas'ta Çocuk Evlerinde koruma altında bulunan 3 öğrencinin LGS'de elde ettiği Türkiye derecesi gururlandırdı

SİVAS - Sivas'ta Çocuk Evlerinde koruma altında bulunan 3 öğrencinin LGS'de elde ettiği Türkiye derecesi gururlandırdı.

Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altında bulunan Elif Şahin, Ayşe Yıldız ve Yusuf Ziya Koçak LGS'de Türkiye derecesi yaptı. LGS Türkiye üçüncüsü Elif Şahin, Türkiye beşincisi Ayşe Yıldız ve Türkiye on altıncısı Yusuf Ziya Koçak başarılarıyla gururlandırdı. Sivas Valisi Salih Ayhan'da LGS'de derece yapan öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Ayhan, öğrencilere ve öğrencilerin başarısında emek veren herkese teşekkür etti. Ayhan, daha sonra LGS sınavında derece yapan öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kaynak: İHA