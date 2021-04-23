Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi

Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül (11), NASA'nın düzenlediği yarışmada uzaydan çekilen fotoğrafı birini olan Van Gölü'ne, herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül (11), NASA'nın düzenlediği yarışmada uzaydan çekilen fotoğrafı birini olan Van Gölü'ne, herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar yurt genelinde birer gün boyunca yöneticilerinin koltuklarına oturuyor. Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Ertuğrul Gazi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül, oturdu. Belediyeye gelen Gül, Başkan İsmail Say ve yardımcıları tarafında karşılandı. 

Bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı yapan Gül, yardımcılarından, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pandemi sürecinde belediye olarak çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Bejan Gül, aynı kararlılıkla maske, mesafe ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi uyarısında bulundu. Sokak hayvanlarının beslenmesi, ilçedeki tüm oyun parklarının onarılarak, yeni oyun gruplarının kurulumunun yapılmasını isteyen Bejan Gül, Edremit'te yeşilin korunması ve hayata geçirilen ormanların sayısının arttırılması talimatını verdi. VAN GÖLÜ'NE TOPYEKUN SAHİP ÇIKMALIYIZ

Uzaydan çekilen ve yarımada birinci olan fotoğrafının Van Gölü'nün tanıtılmasına büyük bir katkı sağladığını dile getiren Bejan Gül, "Van Gölü'ne topyekun ayrı bir özenin gösterilmesi, yüzen otel projesinin yıl sonuna kadar bitirilerek yetiştirilmesi gerekir. Ramazan ayı ile birlikte sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımı konusunda ise hassasiyetle çalışmaların yürütülmesini için çalışmalar devam devam ediyor" dedi. Gül, koltuğu kendisine devreden Belediye Başkanı Say'a teşekkür etti.


Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi
Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Muslera Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çocuk başkan, NASA'nın fotoğraf yarışmasında ödül alan Van Gölü'ne sahip çıkılmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:40:15. #1.15#

title