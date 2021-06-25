Son dakika haberleri... Çocuk bakımı ve eğitimi hizmetlerine yönelik protokol imzalandı
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Son dakika haberleri... Çocuk bakımı ve eğitimi hizmetlerine yönelik protokol imzalandı

Son dakika haberleri... Çocuk bakımı ve eğitimi hizmetlerine yönelik protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında "Belediyeler için Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) Hizmetlerine Yönelik Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi" konulu protokol imzalandı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında "Belediyeler için Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi (EÇBE) Hizmetlerine Yönelik Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi" konulu protokol imzalandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, çocuk bakımı ve eğitimi hizmetlerine yönelik bir çevrim içi protokol imza töreni yapıldı.??????? Belediyeler için bir çocuk bakımı mevzuatının geliştirilmesini amaçlayan protokol; TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, salgından sonra kurulacak dünyaya herkesin hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu yana dünyada bu konuda gelişmeleri takip ettiğini ifade ederek, bu alanlarda ciddi çalışmalar yaptıkları için EBRD ve ILO'ya teşekkür etti.

Geçen haftalarda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Gaziantep'in Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edildiğini hatırlatan Şahin, bütün dünyanın en önemli başlıklardan birinin kapsayıcılık olduğunu aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün altına imza attığımız kısım çocuklarımız açısından çok mühim. Çünkü her krizden en fazla çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı gruplar etkileniyor. Bizim en zayıf ve en dezavantajlı grubu güçlendirmemiz ve koruyucu önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Yerel en büyük uygulamacı. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Hukuki düzenlenmelerin ete kemiğe büründüğü yer şehirler. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşamaya başladığını gördüğümüz zaman bunu yalnızca çocuk bakımı ve kreş desteği olarak görmememiz lazım. Bu olağanüstü önemli bir iş. Bu işi baştan sıkı tutmazsak şehirlerimizi sonra hastalık, şiddet, uyuşturucu gibi sonuçlarla uğraşıyoruz. Koruyucu önleyici tedbir tam da bu."

Belediyelerin çocuk bakım hizmetleri sunma kapasiteleri güçlendirilecek

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de yapılan protokolün Türkiye'nin kapsayıcı kalkınma gündemi için bir mihenk taşı niteliğinde olacağına inandığını belirtti.

Kadınların iş gücüne katılma konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Tuerkner, bakım sorumluluklarının geleneksel olarak kadınlar tarafından üstlenildiğini, bu durumun kadınların ekonomik hayata katılımlarını etkilediğini ifade etti. Tuerkner, erişilebilir, elverişli ve kaliteli çocuk bakım çözümlerinin kamu, özel sektör ve belediyelerde verildiğini ancak talebe cevap verme konusunda yetersiz kalındığını aktardı.

Tuerkner, protokol ile belediyelerin nasıl daha kalıcı çocuk bakım çözümleri geliştirebileceklerine ve kadınların ekonomik gelişmesine nasıl daha fazla katkıda bulunabileceklerine hep beraber cevap vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ise imzalanan mutabakat zaptı ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmenin bir parçası olarak belediyelerin çocuk bakım hizmetleri sunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla taraflar arasında bir iş birliği çerçevesi oluşturulduğunu belirterek, "Kadın istihdamıyla ilgili ortaya konan tüm çalışmalar bize gösteriyor ki, kadın istihdamında kadınlar ve erkekler arasında hem sayısal hem de koşullar bakımından eşitsizliklerin arkasında yatan temel etmenlerden bir tanesi çocuk bakımına ilişkin rol ve sorumluluklar." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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