Son dakika haberleri! Cizre polisi Dicle Nehrindeki suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
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Son dakika haberleri! Cizre polisi Dicle Nehrindeki suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Son dakika haberleri! Cizre polisi Dicle Nehrindeki suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Dicle Nehrinde yaz aylarında yaşanan suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyarıp, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Dicle Nehrinde yaz aylarında yaşanan suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyarıp, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Cizre'de her yıl yaz aylarının başlaması ile Dicle Nehrinde yaşanan suda boğulma vakalarına karşı polis harekete geçti. Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler 'Dicle Nehri serinletirken canımızı yakmasın' sloganı adı altında hem vatandaşları uyardı hem de bilgilendirici ve uyarıcı broşürler dağıttı. Toplum Destekli Polisler Orhan Doğan Caddesi önünde kurulan stantta ve Dicle Nehri kenarında bulunan parklarda bulunan, su kenarında yürüyen vatandaşları düşme sonucu boğulma vakalarına karşı uyararak ayrıca Dicle Nehrinin akıntısının fazla oluşundan dolayı suya girmemeleri konusunda bilgilendirdi. - ŞIRNAK

Son dakika haberleri! Cizre polisi Dicle Nehrindeki suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri! Cizre polisi Dicle Nehrindeki suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri! Cizre polisi Dicle Nehrindeki suda boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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